Grzesiowski alarmuje: Ponad tysiąc osób zmarło w kilka miesięcy

Jak wskazał GIS, najwięcej zgonów i hospitalizacji odnotowano wśród osób powyżej 50. roku życia. Liczba zgonów w bieżącym sezonie jest mniejsza o ponad 470 w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu grypowego.

Grzesiowski podkreślił, że szczyt zachorowań na grypę trwa zazwyczaj do marca, dlatego nadal ważne jest szczepienie się przeciwko tej chorobie. W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się około 2,2 mln osób.

Lekarze podkreślają, że szczepionka pozostaje najskuteczniejszą formą ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, szczególnie w grupach ryzyka.

Choruje coraz więcej Polaków. Powikłania po grypie mogą być poważne

Sanepid przypomina o podstawowych zasadach profilaktyki: częstym myciu rąk, zakrywaniu ust i nosa podczas kaszlu oraz pozostawaniu w domu w przypadku objawów choroby. GIS zwraca uwagę, że choroby wirusowe mogą prowadzić do poważnych powikłań, zwłaszcza u osób starszych i przewlekle chorych.

Dane o hospitalizacjach i zgonach pokazują, że choć liczba przypadków spada w porównaniu z ubiegłym rokiem, grypa wciąż stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w Polsce, a wczesne reagowanie i szczepienia są – zdaniem lekarzy – kluczowe w ograniczaniu rozprzestrzeniania się choroby.

Czytaj też:

Groźny wirus dotarł do Europy. Poważne ostrzeżenie