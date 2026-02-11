Żukowskiej puściły nerwy na RBN. Nawrocki: Keep calm

Po godz. 14 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W części otwartej dla mediów głos zabrał prezydent Karol Nawrocki. Jednym z tematów posiedzenia są wschodnie powiązania towarzysko-biznesowe marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

– Państwo ma obowiązek działać prewencyjnie. Sprawa agenta Rubcowa powinna być dla nas wszystkich ostrzeżeniem. Najgroźniejsze operacje wpływu rzadko wyglądają jak film szpiegowski. Częściej jak przysługa, wspólny interes – wskazał Karol Nawrocki. – W Polsce zgodnie z art. 131 konstytucji w sytuacji, gdy prezydent nie może pełnić funkcji, obowiązki przejmuje marszałek Sejmu, a jeżeli on nie może, to marszałek Senatu. Tylko konkretne osoby, sprawujące konkretne funkcje, mogą stać się głową państwa. A stało się to niedawno, 16 lat temu, to najnowsza historia polski. To oznacza jedno – marszałek Sejmu nie jest funkcją polityczną, to funkcja ustrojowa wpisana w ciągłość państwa. Marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury. Gdyby Bóg zdecydował się odwołać ze świata prezydenta dzisiaj, jutro obowiązki sprawowałby marszałek Czarzasty – zauważył przywódca.

Nawrocki zaznaczył, że dlatego właśnie "wątpliwości muszą być przedmiotem dzisiejszego spotkania". – Musi być jasna i klarowna weryfikacja. Ja takie sprawdzenie przechodziłem wielokrotnie, za różnych rządów i różnych premierów. Po raz pierwszy ABW sprawdziła mnie w 2009 roku, dostałem dostęp do klauzuli ściśle tajne. Po raz drugi w 2014, otrzymałem dostęp do klauzuli ściśle tajne. Po raz kolejny w roku 2021. Od roku 2021 posiadam aktualne zaświadczenie w zakresie ochrony informacji niejawnych NATO, UE. A uznajemy, że nie ma problemu, gdy marszałek Sejmu nie ma żadnego poświadczenia bezpieczeństwa, bo nie przeszedł procedury? – pytał.

W tym momencie podczas transmisji z Pałacu było słychać, że ktoś krzyknął coś z sali, ale nie wiadomo dokładnie, jakie słowa padły. Jak się potem okazało, była to szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. – Będzie czas Pani poseł, keep calm – skwitował jej zachowanie prezydent.

Oprócz Czarzastego, tematami RBN są także program SAFE oraz zaproszenie Polski przez Donalda Trumpa do Rady Bezpieczeństwa.