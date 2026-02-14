Prawie jak w Polsce?

W Stanach Zjednoczonych wywołały one burzę. Okazało się bowiem, że konspiracja, której elementem był Epstein, nie tylko trudniła się prowadzonym na ogromną skalę handlem ludźmi, lecz także wywierała bardzo realny wpływ na światową gospodarkę i rynki finansowe, dublując, na karaibskiej wysepce, obrady Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i konferencji Bilderberg.