Prawie jak w Polsce?
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Prawie jak w Polsce?

Amerykanie domagają się ujawnienia pełnych akt Epsteina
Amerykanie domagają się ujawnienia pełnych akt Epsteina Źródło: PAP/EPA / Will Oliver
SPODE ŁBA Typową dla polskiej debaty publicznej formę przybierać zaczęły spory dotyczące ujawnionej pod koniec stycznia transzy dokumentów, powiązanych ze sprawą Jeffreya Epsteina.

W Stanach Zjednoczonych wywołały one burzę. Okazało się bowiem, że konspiracja, której elementem był Epstein, nie tylko trudniła się prowadzonym na ogromną skalę handlem ludźmi, lecz także wywierała bardzo realny wpływ na światową gospodarkę i rynki finansowe, dublując, na karaibskiej wysepce, obrady Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i konferencji Bilderberg.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

