Orkiestra Pospieszalskich

TOMASZ ZBIGNIEW ZAPERT: Sióstr i braci Pospieszalskich urodziło się o troje mniej, niż było w planie?

MARCEL WOŹNIAK: Miało być ich 12, niczym apostołów. Tak planowali rodzice, Stanisław i Donata, ale życie napisało inny scenariusz.

Rodzeństwo ujrzało świat w Częstochowie, lecz kolebka klanu znajdowała się gdzie indziej?

Ród Pospieszalskich pochodzi ze Środy Wielkopolskiej. Mateusz Pospieszalski, rocznik 1778, wziął za żonę równolatkę, Wiktorię Sybilską. Ich syn, Szymon Pospieszalski, rocznik 1811, również poślubił równolatkę: Franciszkę Bartoszkiewicz. Szymon był właścicielem gruntów przy rynku w Środzie, których ze względów patriotycznych nie chciał sprzedać niemieckiemu bankowi. Owocem związku Szymona i Frani był m.in. Nikodem Pospieszalski, rocznik 1843, budowniczy. Jego małżonka, Łucja z Mizgalskich, powiła mu syna, nazywanego potem "dziadzią Marianem".