Polaczek o transferze radnego z Koalicji Obywatelskiej: Krzyk opozycji wyrazem bezradności

W województwie śląskim Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najlepszy wynik, najwięcej miejsc w sejmiku. Do ostatnich chwil wydawało się jednak, że to Koalicja Obywatelska z PSL-em będą rządzić województwem. Ostatecznie jednak mocno namieszaliście, podbierając radnego KO. Jakich argumentów użyliście?

Jerzy Polaczek: Po prostu udało się zawrzeć porozumienie z jednym z radnych, który do sejmiku województwa dostał się z listy Platformy Obywatelskiej. To historyczne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w drugim co do wielkości regionie w Polsce. W wymiarze regionalnym ma to dodatkowe znaczenie – dotychczasowi włodarze województwa – Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe przez ostatnich siedemnaście lat nigdy nie byli w opozycji. A więc mamy do czynienia z politycznym trzęsieniem ziemi.

Po drugiej stronie słyszymy głosy oburzenia. Padły słowa o korupcji politycznej ze strony PiS. Była nawet mowa o prokuratorskim śledztwie.

Przypuszczam, że te ataki, zarówno na nas, jak i na radnego Kałużę, wynikają z bezradności i bezsilności polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Radny został zaatakowany w sposób wyjątkowo obrzydliwy, padły wyzwiska, był obrażany. Jednak to zachowanie, groźby, nie zmienią podstawowego faktu – radny został wybrany i zgodnie z prawem podjął suwerenną decyzję o zawarciu koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Ta politycznie historyczna zmiana będzie miała z punktu widzenia regionu bardzo pozytywne skutki.

Dlaczego?

Choćby z uwagi na udział samorządu województwa w kilku programach rządowych. Przede wszystkim samorząd wojewódzki jest jednym z partnerów działających przy realizacji przyjętego przez rząd programu dla Śląska. Powstałego w wyniku porozumienia z organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi. On ma bardzo duże znaczenie dla wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu, który jest kreatorem i rozwoju gospodarczego i partycypuje w kształtowaniu polityki inwestycyjnej. Pod rządami PiS program ten będzie realizowany skuteczniej niż za poprzedniej koalicji.