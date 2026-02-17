Afera z fałszywą maturą. Starosta z Koalicji Obywatelskiej odwołany

Rada Powiatu Karkonoskiego odwołała we wtorek starostę Krzysztofa Wiśniewskiego z Koalicji Obywatelskiej. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za odwołaniem starosty było 13, a przeciwko czterech. Polska Agencja Prasowa podała, że odpowiedni wniosek w tej sprawie złożył dzień wcześniej Mirosław Górecki, partyjny kolega Wiśniewskiego, wraz z sześcioma innymi radnymi. Klub radnych KO argumentował, że Wiśniewski "stracił zaufanie społeczeństwa", "podważa zaufanie do funkcji starosty" oraz "działa na niekorzyść wizerunku powiatu karkonoskiego".

– Dziś wygrywa hejt, zastraszanie, korupcja polityczna. Ja natomiast głęboko wierzę, że prawda się obroni, bo prawda się zawsze broni. Wierzę, że już niedługo wszyscy zobaczymy tę prawdę – powiedział po głosowaniu Wiśniewski, który funkcję starosty pełnił siedem lat. On sam podkreśla, że nie ma sobie nic do zarzucenia.

Starosta miał podrobić świadectwo maturalne

Powodem odwołania starosty były m.in. podejrzenia, że jego świadectwo maturalne zostało sfałszowane. Jeszcze w styczniu samorządowiec zapewniał, że ma maturę. Pokazał lokalnym mediom świadectwo z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu (woj. dolnośląskie).

12 stycznia Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w tej sprawie. Prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała PAP, że śledczy nie odnaleźli świadectwa ani arkusza ocen polityka w placówce, która została przemianowana na Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu.

Nowym starostą karkonoskim został wybrany Mirosław Górecki z Koalicji Obywatelskiej. W tajnym głosowaniu za jego kandydaturą opowiedziało się dziewięciu radnych, czterech było przeciw, a kolejnych czterech wstrzymało się od głosu. Wicestarostą będzie Agnieszka Lemiszewska, a członkiem zarządu – Artur Smolarek (oboje ze Stowarzyszenia Razem dla Regionu).

