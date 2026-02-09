Gmina chce zmienić nazwę. W tle konflikt samorządów

Rada Gminy Chełm rozpoczęła działania w celu zmiany nazwy gminy na Gmina Pokrówka. Decyzja zapadła podczas sesji, która odbyła się 3 lutego. Kolejnym krokiem będzie zorganizowanie konsultacji społecznych. Przebiegać one będą od 7 do 16 marca – przekazał "Kurier Lubelski". Jeśli większość mieszkańców poprze zmianę, wniosek w tej sprawie trafi do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Wnioskodawca, wójt Wiesław Kociuba, argumentował, że nowa nazwa będzie lepiej oddawała "ducha społeczności". Prawdziwą przyczyną jest jednak fakt, że obecna nazwa gminy jest taka sama jak sąsiedniego miasta Chełm, co wprowadza chaos organizacyjny i komunikacyjny. Dlaczego natomiast wybrano nazwę Pokrówka? To największa miejscowość w gminie Chełm. Znajdują się tam m.in. instytucje publiczne, szkoły i liczne usługi.

Władze zapewniają, że zmiana nazwy nie będzie niosła za sobą żadnych kosztów dla mieszkańców. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów, takich jak dowód osobisty i prawo jazdy.

Konflikt gminy Chełm z miastem Chełm?

Według stacji Polsat News, cała sprawa ma drugie dno. Chodzi o finanse. W styczniu gmina odzyskała część utraconych wcześniej na rzecz miasta Chełm terenów i domaga się od niego ponad 4,8 mln zł rekompensaty.

Z kolei serwis lublin112.pl wskazał, że to kolejna odsłona konfliktu między sąsiadującymi ze sobą samorządami – gminą Chełm i miastem Chełm. Spór trwa już kilka lat. Rozpoczął się od prób przejęcia przez miasto części terenów gminy.

"Ogólnopolskie i lokalne media zwracają się do Miasta Chełm z prośbą o komentarz dotyczący planowanej zmiany nazwy Gminy Chełm na Gminę Pokrówka. Z szacunku do mieszkańców Gminy Chełm, których sprawa dotyczy, którzy sami będą o tym decydować, ale również dlatego, że nie chcemy podgrzewać atmosfery nie będziemy komentować tej sprawy" – napisał w mediach społecznościowych prezydent Chełma Jakub Banaszek.

