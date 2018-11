Kuchciński, Szefernaker, prof. Paruch. Zapraszamy na Polsko-Węgierską Szkołę Liderów

Polsko-Węgierska Szkoła Liderów to program organizowany po raz pierwszy, nie mający precedensu w dotychczasowej historii stosunków polsko-węgierskich, a szczególnie z punktu widzenia kontaktów młodego pokolenia Polaków i Węgrów.

–Tak jak nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, tak wiemy z pewnością, kto tę przyszłość będzie tworzył. To będą ludzie młodzi, tacy, których zaprosiliśmy w liczbie około dwustu do Krasiczyna. Młodzi pochodzący z wielkich miast, jak Warszawa, Kraków czy Budapeszt, jak z małych ośrodków miejskich. Tej młodzieży chcemy przekazać wiedzę od najlepszych z najlepszych - od pełniących ważne funkcje państwowe, wykładowców akademickich, ekspertów, dziennikarzy. Jak zawsze przy pierwszych edycjach tak dużych wydarzeń, trudności się piętrzą, ale je pokonaliśmy i planujemy kolejne tego rodzaju wydarzenia, jeszcze w szerszej w formule uniwersytetu letniego. Gdzieś na południu Polski, gdzie w oddaleniu od bieżących spraw, w pięknym otoczeniu, można znaleźć chwilę czasu na dyskusje nad najpoważniejszymi tematami dla Polski, Węgier, Europy – powiedział dyrektor Instytutu im. Felczaka, Maciej Szymanowski.

W ciągu czterech dni Szkoły Liderów odbędą się różnorodne zajęcia, wykłady, dyskusje, prezentacje i panele na tematy społeczne i polityczne. Tematyka jest szeroka – od historii obu państw i narodów, poprzez wspólną historię, także najnowszą - po 1989 roku, aż do dzisiejszej sytuacji Europy Środkowej, a także problemów Unii Europejskiej, czy wyzwań cywilizacyjnych takich jak islam. Młodzi uczestnicy Szkoły będą także mogli poznać wyniki badań węgierskiej opinii publicznej na temat Polski i Polaków. Szkoła będzie miała także wymiar kulturalny, w jej ramach odbędą się także koncerty oraz projekcje filmowe.

Program Polsko-Węgierskiej Szkoły Liderów

Krasiczyn 22-25 listopada 2018 r.

czwartek, 22 XI

16:45 – otwarcie wystawy fotograficznej Dariusza Kuli pt. „Parlamenty Przyjaźni”

17:00 – projekcja filmu „Cała prawda o Wacławie Felczaku”, spotkanie z red. Beatą Netz i dr. Wojciechem Frazikiem

18:30 – uroczystość oficjalnego otwarcia, minikoncert chóru PPK Uniwersytetu Katolickiego

piątek, 23 XI

9:00-10:00 – wykład: „Polska, Węgry w historii – perspektywa węgierska” (prof. István Kovács)

10:00-10:50 – wykład: „Polska, Węgry w historii – perspektywa polska” (prof. Jan Draus)

11:00-12:15 – dyskusja panelowa: „Transformacja ustrojowa na Węgrzech i w Polsce. Sukcesy i porażki” (prowadzi prof. Waldemar Paruch; uczestnicy: dyr. Dávid Szabó, Századvég, red. Łukasz Jankowski, Radio Wnet

sobota, 24 XI