Poseł PO komentuje ustalenia DoRzeczy.pl. "Nie ma podstaw, żeby stawiać Gutowi jakieś zarzuty"

Halicki przekonywał na łamach warszawskiej "Wyborczej", że to Pruszczyk tak prowadził rozmowę, żeby wmanewrować Guta w sformułowanie, które można by było przedstawić jako szantaż. – Ze spokojem czekam na to czy i kiedy jakie decyzje w tej sprawie podejmie prokuratura – twierdzi Halicki.

Polityk odniósł się w ten sposób do sprawy opisywanych przez portal DoRzeczy.pl gróźb, jakich wobec radnego PiS miał dopuścić się kandydat na starostę powiatu piaseczyńskiego Ksawery Gut. Na nagraniu, w posiadaniu którego jest portal DoRzeczy.pl słychać, jak kandydat na starostę straszy radnego, że jak nie poprze jego kandydatury przy wyborze starosty powiatu, może stracić pracę.

Ksawery Gut, kandydat Koalicji Obywatelskiej na starostę powiatu piaseczyńskiego, w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl przyznał, że rozmawiał z Grzegorzem Pruszczykiem z PiS. Zaprzeczył jednak, by kiedykolwiek mu groził. W trakcie rozmowy rzucił słuchawką. Następnie już nie odbierał telefonu, nie odpowiedział na pytania, które nagraliśmy za pośrednictwem poczty głosowej.

Czytaj także:

Głosujesz na starostę Koalicji Obywatelskiej, albo „możesz stracić pracę”Czytaj także:

Mec. Lech Obara: Straszenie radnego, że straci pracę, może być przestępstwem z art. 250 KKCzytaj także:

Stenogram rozmowy pomiędzy Grzegorzem Pruszczykiem a Ksawerym GutemCzytaj także:

Ksawery Gut: Nie jest prawdą, bym groził radnemu PiS