Dramatyczny apel dziennikarki TVN. "Ufam Bogu, że wrócimy bezpiecznie do domu"

"Jestem uwięziona przez sztorm na morzu u wybrzeży Szwecji na polskim promie.m razem z innymi pasażerami. Mieliśmy dopłynąć dziś o 12 w południe ale wiemy już, że przynajmniej do jutra do 12 to się nie uda" – napisała Olubińska. Dziennikarka prosi o modlitwę i zaznacza, że ufa w tej trudnej sytuacji Bogu.

Pod postem Katarzyny Olubińskiej pojawiło się mnóstwo zapewnień o modlitwie i wsparciu. 39-letnia dziennikarka w swojej pracy wielokrotnie podkreśla przywiązanie do wiary, angażuje się także w wiele organizowanych przez Kościół przedsięwzięć. Oprócz książki "Bóg w wielkim mieście", jest także autorką cyklu:Kobieta w religiach świata". Przygotowuje materiały do porannego programu śniadaniowego stacji TVN.

Czytaj także:

Poszerzyć zasięg TVN, żeby pokonać PiS? Zaskakujące słowa posłanki POCzytaj także:

"Rząd nie jest w stanie wygrać z TVN"