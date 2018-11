"Gdybym był Putinem...". Ziemkiewicz mocno o TVN

Rafał Ziemkiewicz pytany był na antenie TV Republika o list, jaki ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce wystosowała do premiera Mateusza Morawieckiego. Publicysta przypomniał przy tej okazji słowa Winstona Churchila, który powiedział, że dyplomata, zanim coś powie, powinien pomyśleć dwa razy.

"Myślała, że robi nam dobrze"

– Najśmieszniejsze jest dla mnie to, że pani Georgette Mosbacher, która niewątpliwie nie ma żadnego doświadczenia w dyplomacji, pomyślała, że ona dobrze nam robi, że pomaga tym listem przestrzegając Polaków przed kolejnym zaliczeniem skórki banana i wywaleniem się na "d", jak z przeproszeniem w sprawie tego, co w Ameryce nazwali - cokolwiek szalbierczo - Holocaust law - czyli nowelizacji ustawy o IPN karzącej za naruszanie dobrego imienia Polski – mówił. Ziemkiewicz podkreślił, że list w warstwie zewnętrznej dotyczył stacji TVN - należącej do amerykańskiego koncernu. Publicysta przypomniał, że z podobną interwencją ze strony USA mieliśmy do czynienia, kiedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chciała nałożyć na TVN karę. – To jest standard. Dyplomacja kanonierek. Jeżeli tam jeździmy i prosimy o Fort Trump, to też ma to swoje konsekwencje – wskazał Ziemkiewicz.

Odnosząc się do samej stacji TVN podkreślił: "Patrząc po tym programie, który TVN nadaje, to jakbym był Putinem, to nie mógłbym sobie wymarzyć lepszej telewizji w Polsce, która by bardziej szczuła i destabilizowała wszystko bardziej skutecznie".

Zdaniem publicysty powodem napisania listu przez ambasador USA nie była jednak sama kwestia dotycząca TVN-u, a raczej zapowiedzi dotyczące dekoncentracji mediów.