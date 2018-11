Ukraińska pisarka: Rosyjski Hitler nas atakuje, a Polska wciąż zajmuje się przeszłością

W rozmowie z Wirtualną Polską Zabużko zapytana została co właściwie stało się na Morzu Azowskim, dlaczego Rosjanie zaatakowali trzy ukraińskie okręty. – Nie rozumiem pańskiego pytania. Dlaczego? Bo to są Rosjanie! Witajcie w rzeczywistości! Mamy na Ukrainie ciągle wojnę, ciągłe prowokacje. Wy tego pewnie nie śledzicie. Ale może teraz w końcu cały świat, łącznie z Polską, to zobaczy…– odparła pisarka.

Zabużko skrytykowała polskie władze za politykę zagraniczną, który w jej ocenie powinien bardziej koncentrować się na wojnie na Ukrainie niż zajmowaniu się historią. – Czym się zajmuje wasz rząd? Przeszłością. IPN-em. A my teraz mamy wojnę, teraz mamy akty terrorystyczne. Polska polityka jest krótkowzroczna, a my teraz mamy Rosjan pod łóżkiem – podkreśliła.

Zdaniem ukraińskiej pisarki, Polska – jak i inne kraje – powinna się obudzić. – Może świat przypomni sobie o Memorandum Budapesztańskim. Przypomnę, że w 1994 roku podpisane zostało w Budapeszcie memorandum. Ukraina zrzekła się wtedy broni jądrowej w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. USA, Wielka Brytania i Rosja zagwarantowały nam wtedy respektowanie niepodległości Ukrainy i istniejących granic, w zamian za zniszczenie rakiet nuklearnych – mówiła i stwierdziła, że dziś wszyscy o tych gwarancjach zapomnieli. – Udają, że dzieje się na Ukrainie coś niezrozumiałego, jakiś dziwny konflikt „ukraiński”. A przecież my zostaliśmy po prostu brutalnie i cynicznie zaatakowani w 2014 roku przez Rosję, czyli jedno z państw, które podpisało to Memorandum – wskazywała. Zabużko wyraziła pogląd, że prawo międzynarodowe zobowiązuje wszystkie rządy do tego, aby wreszcie oprzytomniały. – W Rosji mamy nowego Hitlera, którego apetyt jest nienasycony. Trzeba jak najszybciej tego agresora poskromić – stwierdziła.