"I'll be back". Schwarzenegger na COP24 w Katowicach

– Lokalni liderzy to silni gracze, niezbędni w walce przeciw groźnym zmianom klimatycznym Błagam was, by lokalni liderzy pojawili się na kolejnym szczycie COP25, bo Ameryka to coś więcej, niż jeden lider w Waszyngtonie, który jest przeciwny zmianom – apelował Schwarzenegger.

Były gubernator Kalifornii brał udział we wcześniejszych szczytach klimatycznych, m. in. w szczycie, który w 2016 roku odbył się w Paryżu. W swoim wystąpieniu nawiązał do podpisanego wówczas porozumienia: – Wykonujecie fantastyczną pracę, aby to porozumienie stało się rzeczywistością. Macie rację, kiedy mówicie, że nasi liderzy w Ameryce odwrócili się od tego porozumienia, tak to wygląda kiedy patrzymy z perspektywy Waszyngtonu. Ale nie macie racji, jeśli mówicie, że Stany Zjednoczone nie realizują celów Porozumienia Paryskiego. Ameryka to nie tylko Waszyngton.

– Co roku 7 mln ludzi umiera ze względu na zanieczyszczenie środowiska, musimy położyć temu kres – wskazywał były kulturysta. Zapewnił, że amerykańskie instytucje m. in. finansowe, działają w ramach akcji związanych z dbałością o klimat. Jak wskazał, lidery w jego kraju mają świadomość, że działać trzeba już teraz. Schodząc ze sceny, Schwarzenegger pożegnał się zdaniem, które znane jest hitowego filmu "Terminator" – "I'll be back".

We wtorek o godzinie 9.30 Arnold Schwarzenegger ma się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą. Po południu weźmie udział w panelu Climate Action Hub. W planach jest też spotkanie aktora z prezydentem szczytu klimatycznego, wiceministrem środowiska Michałem Kurtyką.

Czytaj także:

"Świat stoi przed historycznym testem". Prezydent Duda inauguruje COP24Czytaj także:

Andrzej Duda spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ. Uwagę internautów zwrócił strój prezydenta