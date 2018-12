Scheuring-Wielgus: Moim celem jest dymisja Episkopatu. Chcę się spotkać z Franciszkiem

Posłanka oznajmiła, że zamierza się pojawić w Watykanie podczas synodu. – Już w lutym jesteśmy przygotowani na to, aby być podczas synodu papieskiego. Będą wszyscy biskupi z całego świata i my też tam będziemy. My, czyli wszystkie te organizacje, które nagłaśniają ten problem i mówią o tym – powiedziała w rozmowie z gazeta.pl.

Scheuring-Wielgus nieoczekiwanie stwierdziła, że chce się też spotkać z papieżem Franciszkiem. – Przygotowuję się do tego i zrobię wszystko, aby mi się udało. To nie ma znaczenia, którą drogą dostaniemy się do Franciszka, ale którąś na pewno – tłumaczyła.

Posłanka skrytykowała też polityków partii rządzącej, którzy pojawili się na 27. urodzinach Radia Maryja w ostatni weekend. – Politycy PiS razem z prezesem Rydzykiem zachowywali się jak zespół pieśni i tańca. Niech ta partia powstaje, niech mąci w całym układzie Jarosławowi Kaczyńskiemu – stwierdziła.