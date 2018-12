Szczerski o stroju Wałęsy: Odstawał, reszta była ubrana stosownie

– Pogrzeb to nie wiec polityczny, to nie miejsce do tego, żeby skupiać się na sobie, a na osobie, którą żegnamy – mówił w Polsat News prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

– Jeśli chodzi o garderobę, to prezydent Wałęsa odstawał od większości uczestników tej ceremonii, bo cała reszta była ubrana stosownie – podkreślał Szczerski. Szczerski był również pytany o to, jak zachowywali się względem siebie prezydent i Lech Wałęsa na pokładzie samolotu. – Prezydent Duda dużo pracował w czasie podróży, prezydent Wałęsa dużo spał, a nie mówi przez sen, więc nie było takiej możliwości – stwierdził. Wczoraj miał miejsce pogrzeb prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a H. W. Busha. Na uroczystości zostali zaproszeni m.in. prezydent Polski Andrzej Duda oraz Lech Wałęsa. Byli lider "Solidarności" pojawił się na nabożeństwie pogrzebowym w Katedrze Narodowej w słynnej koszulce z napisem "Konstytucja", w której wielokrotnie się pokazywał w przeciągu ostatnich miesięcy. Wałęsa poprosił wcześniej kancelarię Andrzeja Dudy i Ministerstwo Spraw Zagranicznych o pomoc w organizacji lotu. Prezydent pozytywnie zareagował na prośbę Wałęsy i obaj lecieli do USA i z powrotem jednym samolotem.