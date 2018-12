"Czas odstawić nocne tornada w lodówce". Brudziński odpowiada internautce

Posiedzenie zainaugurował prezes partii rządzącej. Jarosław Kaczyński podkreślił wagę przyszłorocznych wyborów. – W 2019 roku będziemy mieli wybory, które zdecydują o losach naszego kraju na dłuższy czas – powiedział prezes PiS. – Los Polaków to rzecz najważniejsza. Polacy mają dziś wielkie oczekiwania, aspiracje. Chcą szybko osiągnąć stan, który jest właściwy dla krajów z zachodniej części Europy – stan dobrobytu, stabilizacji. Stan, w którym wolność może być realizowana nie tylko w tym wymiarze politycznym, ale codziennym (...) ta wolność może i musi być zapewniona. Żeby tak się stało potrzebne jest sprawne państwo, sprawne instytucje (...) potrzebna jest dynamiczna grupa przedsiębiorców, potrzebne są oparte na zasadach solidarności stosunki między pracodawcami a pracownikami; potrzebna jest polityka antykryzysowa; potrzebna jest własna waluta; potrzebna jest także nasza przynależność do UE - podmiotowa przynależność do UE – podkreślał polityk.

W posiedzeniu uczestniczą władze partii, premier Mateusz Morawiecki, a także ministrowie. W Jachrance jest m. in. szef MSWiA Joachim Brudziński. Pierwsza część wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego była transmitowana przez media. Ciekawą uwagę poczyniła jedna z użytkowniczek Twittera: "Sama jestem o 10 kg starsza, ale po @jbrudzinski widać, że była #DobraZmiana😄 Kamera pokazała polityków @pisorgpl siedzących w I rzędzie i oczom telewidzów ukazał się ładnie zaokrąglony brzuszek?".

Na żartobliwą odpowiedź Brudzińskiego nie trzeba było długo czekać. "To chyba ostatnie ostrzeżenie przed totalnym upadkiem w przepaść dramatycznej nadwagi" – napisał szef MSWiA.