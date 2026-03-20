Cenckiewicz: Sąd zdecydował o zabezpieczeniu tekstów Czuchnowskiego

15 grudnia 2025 r. "Gazeta Wyborcza" opublikowała informacje z niejawnych dokumentów dotyczących zdrowia Sławomira Cenckiewicza. Wojciech Czuchnowski napisał, że poznał nazwy leków, które przyjmował szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Cenckiewicz zapowiedział, że podejmie stosowne środki prawne wobec naruszeń prawa w związku z publikacjami "GW", a także działaniami oraz zaniechaniami funkcjonariusza z SKW w toku kontrolnego postępowania sprawdzającego.

"W lutym br. mój pełnomocnik mec. Alicja Kurek złożyła w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw. W następstwie złożonych zawiadomień Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo uznając zgodnie z treścią art. 303 k.p.k., że w niniejszej sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa" – poinformował w czwartek (19 marca) szef BBN. "Ponadto w związku z tymi artykułami, ale i wpisami na portalu X, do właściwych sądów został skierowany prywatny akt oskarżenia o czyn z art. 212 § 2 kk (pomówienie), a także pozew o ochronę dóbr osobistych" – przekazał.

Cenckiewicz: Kolejne dobre wieści

Szef BBN poinformował w piątek, że to nie wszystko. "Wczorajsze dobre wieści z mojego frontu walki ze złem to był jedynie prolog… Przedstawiam zatem kolejne efekty podjętych przez moich pełnomocników mec. Alicję Kurek i mec. Annę Szeląg środków prawnych mających na celu obronę moich praw i dóbr" – wskazał.

"Wczoraj w sprawie o ochronę dóbr osobistych Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia o ochronę dóbr osobistych w związku z grudniowymi artykułami Wojciecha Czuchnowskiego. 'Wyborcza' musi usunąć z artykułów fragmenty naruszające moje prawa, oraz ma zakaz publikacji tych informacji przez okres roku! Wojciech Czuchnowski i Roman Imielski mają zakaz publikacji na X treści naruszających moje prawa. Mała, lecz i zarazem wielka sprawa w drodze do pokonania zła (które będzie się bronić a hydra odrastać):) Prawda jak widać się obroni, ale potrzebuje oręża, więc na każde bezprawie będę reagował z taka samą silą i determinacją. CDN…" – zapowiada Sławomir Cenckiewicz.

Oburzenie po tekście Czuchnowskiego

Publikacja spotkała się z lawiną oburzenia. Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do organów ścigania o natychmiastowe wszczęcie postępowania w sprawie wycieku danych. O wszczęciu postępowania w tej sprawie poinformowała również stołeczna prokuratura. Z kolei szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) gen. Jarosław Stróżyk nakazał wszczęcie pilnego postępowania wyjaśniającego.