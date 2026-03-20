Po 300 tys. zł od państwowego instytut dla KOD i Otwartego Dialogu

"Ok. 73 mln zł trafi do organizacji pozarządowych oraz instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. Narodowy Instytut Wolności opublikował wyniki konkursu. W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2026 NOWEFIO organizacje złożyły 1962 oferty. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 277 ofert" – poinformowano na stronie internetowej instytutu.

Wskazano, że "autorzy wniosków w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy".

600 tys. zł dla upolitycznionych organizacji

Wśród beneficjentów, dwie organizacje znane ze swojego politycznego zaangażowania. "Pieniądze z Narodowego Instytutu Wolności. Świeżutki dotacje. 300 tys. zł dla Komitetu Obrony Demokracji. 300 tys. zł dla Fundacji Otwarty Dialog (ostatnio próbowali dojechać Kanał Zero i Krzysztofa Stanowskiego). Obie organizacje dostały maksymalne kwoty" – zauważa Marcin Dobski z Telewizji Republika.

KOD otrzyma wsparcie na projekt "Tajemniczy Obywatel_Ka". Jak czytamy, "to ogólnopolski projekt Komitetu Obrony Demokracji, którego celem jest sprawdzenie, czy przedstawiciele i przedstawicielki władzy ustawodawczej umożliwiają kontakt ze swoim wyborcami i w jaki sposób realizują obowiązek dialogu obywatelskiego. Celem inicjatywy jest wzmocnienie dialogu między politykami a obywatelami, budowanie wzajemnego zaufania oraz kształtowanie szacunku klasy politycznej wobec społeczeństwa. Projekt ma charakter obywatelski, edukacyjny i kontrolny, pokazuje jak w praktyce działa reprezentacja w demokratycznym państwie". "Wolontariusze i wolontariuszki KOD działają w parach jako tytułowi „Tajemniczy Obywatele”. W tej roli próbują nawiązać kontakt z wybranymi parlamentarzystami telefonicznie, mailowo oraz osobiście, odwiedzając ich biura poselskie lub senatorskie. Celem jest sprawdzenie, jak wygląda dostępność parlamentarzystów dla obywateli, czy biura umożliwiają kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty, czy są czynne, oznaczone i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oraz czy obywatele są traktowani z szacunkiem i uwagą" – wyjaśniono.

Z kolei FOD (Bartosz Kramek i Ludmiła Kozłowska) otrzymają pieniądze na "Akademię Otwartego Dialogu". Jest to "kurs komunikacji cyfrowej dla Polonii". "Dofinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią za granicą w 2025 roku, skierowany jest do liderów organizacji i mediów polonijnych w krajach UE. Jego celem jest rozwój kompetencji w zakresie komunikacji cyfrowej i skutecznego wykorzystania mediów społecznościowych, aby wzmocnić widoczność, zdolność organizacyjną i aktywność społeczną Polonii" – można wyczytać z oficjalnej strony internetowej.

