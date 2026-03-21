Poseł KO o sędziach Trybunału Konstytucyjnego: Ryczące PiS-iory

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy to osoby zgłoszone przez kluby koalicji rządowej. Poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS. PiS alarmuje, że wybory dokonano z pogwałceniem konstytucji, ponieważ sędziowie powinni oni być wybierani w różnym czasie w związku z kończeniem się kadencji poszczególnych sędziów TK.

Pytanie, jak postąpi prezydent Karol Nawrocki, ponieważ sędziowie TK składają przyrzeczenie wobec prezydenta. Strona rządowa zaczyna snuć scenariusze, w których pomija się Nawrockiego, jeżeli ten odmówi przyjęcia ślubowania.

Witczak w skandalicznych słowach o sędziach TK

Spór o wybór sędziów był tematem programu "Stan Wyborczy" na antenie TVP Info. – Przyjęliście budżet państwa, w którym nie ma pensji dla sędziów TK, nawet takich, którzy zgodnie z opinią wszystkich ekspertów, zostali wybrani legalnie. To co? Teraz jak wybierzecie szóstkę, gdy ona wejdzie do TK to dacie im w końcu pensje? – zapytał prowadzący Andrzej Stankiewicz, zwracając się do posła KO Mariusza Witczaka.

– Złożyliśmy projekt ustawy, który zawetował Andrzej Duda. Projekt, który miał odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny. PiS stworzył wydział konstytucyjny ulicy Nowogrodzkiej. To nie jest żaden Trybunał Konstytucyjny, tylko mamy tam "ryczących PiS-iorów". Piotrowicz – ryczący PZPR-owiec, PiS-ior, do tego Pawłowicz, Święczkowski – człowiek od zadań specjalnych Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry – mówił Witczak.

– Nie oszukujmy się i nazwijmy rzeczy po imieniu. Nie pozwalał nam prezydent Duda, nie pozwala nam prezydent Nawrocki reformować ustawowo Trybunału Konstytucyjnego, więc zdecydowaliśmy się na wprowadzenie osób zgodnie z wakatami i z obowiązującymi przepisami. Próbowaliśmy i chcieliśmy reformować wcześniej — ale było nam to blokowane. Dziś nie ma już czasu na żadne inne działania, bo przecież Karol Nawrocki nie będzie nam pomagał. W związku z tym wysyłamy tam fachowców, którzy mają odpolitycznić TK i przywrócić godność temu organowi – stwierdził poseł.

Głos zabrał Michał Wójcik z PiS. – Przestrzegam państwa przed takim siłowym przejęciem Trybunału. Dlatego, że to jest zamach. To nie jest sprawa mediów publicznych, prokuratury czy KRS. To jest sąd. To się będzie niosło po całym świecie. Podejrzewam, że pana przełożony bardzo poważnie to rozważa, bo to nie jest tak, że sobie wejdziecie siłowo do Trybunału. To jest "nasizm". Nasi są legalni a wasi nie – podsumował, zwracając się do polityka Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj też:

