Tragiczny finał polowania. Myśliwy postrzelił kolegę

Do tragedii doszło w sobotę późnym wieczorem. Ok. godz. 23 w gminie Trąbki Wielkie na terenie województwa pomorskiego, dwaj mężczyźni w wieku 47 lat polowali na zwierzynę. Jak donosi "Fakt", w pewnym momencie padł strzał, który trafił jednego z myśliwych.

Śmiertelny postrzał

– Wstępne ustalenia wskazują, że jeden z mężczyzn poniósł śmierć w wyniku postrzelenia z broni palnej. Myśliwy, który oddał strzał, został zatrzymany. Policjanci pracowali na miejscu pod nadzorem prokuratora, zabezpieczali ślady. Trwa intensywne śledztwo prokuratorskie w tej sprawie – przekazał "Faktowi" asp. Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Jeden z myśliwych pochodzi z powiatu gdańskiego, a drugi z Gdańska. Zatrzymany mężczyzna nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów.

Rzecznik zaznaczył, "w tej chwili trwa śledztwo prokuratorskie, które ma na celu dokładne wyjaśnienie tego tragicznego zdarzenia". Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok ofiary.

Dyskusja o wprowadzeniu obligatoryjnych badań dla myśliwych

Obecnie myśliwi w Polsce nie mają obowiązku przechodzenia okresowych badań lekarskich i psychologicznych po uzyskaniu pozwolenia na broń (badania raz na pięć lat muszą przeprowadzać osoby, który posiadają broń w celach ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia). Badania te są wymagane tylko raz, przy pierwszym występowaniu o pozwolenie. Trwają prace legislacyjne (projekt z 2024/2025 r.) mające wprowadzić badania co 5 lat (lub częściej po 70. r.ż.), jednak propozycja budzi duży sprzeciw środowiska.

Zwolennicy zaostrzenia przepisów przywołują dane Policji, z których wynika, że w 2023 r. popełniono łącznie 603 przestępstwa z użyciem broni palnej, w tym 39 zabójstw (w tym także usiłowania) oraz 7 uszczerbków na zdrowiu. W szczególności, w minionych latach wyróżnić można liczne przypadki incydentów z bronią palną podczas polowań.

Żołnierz postrzelił migranta na granicy. Szef MON zabrał głos