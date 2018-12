Jest apel do prezydenta o degradację Wojciecha Jaruzelskiego

Pod koniec marca prezydent zawetował tzw. ustawę degradacyjną. Wątpliwości Andrzeja Dudy wzbudziły zapisy dotyczące zdegradowania wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego bez przyznania im możliwości złożenia wyjaśnień oraz odwołania. Prezydent argumentował, że choć WRON została jednoznacznie oceniona jako związek przestępczy o charakterze zbrojnym, a jego kierownictwo to ludzie, którzy szkodzili Polsce i budowali ustrój zniewolenia, to jednak nie tylko tacy ludzie składali się na WRON. Jako przykład prezydent podał tu generała Mirosława Hermaszewskiego, który według historyka IPN został wpisany do WRON bez swojej woli. Degradacją miał być objęty takż Wojciech Jaruzelski.

Teraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje o odebranie Wojciechowi Jaruzelskiemu stopnia generalskiego. "Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych od 4 lutego 2010 roku konsekwentnie, lecz niestety bezskutecznie, zabiega u kolejnych głów państwa o podjęcie tej ważnej decyzji, która stanowiłaby czytelne i sugestywne rozliczenie epoki PRL. Znając Pańską zdecydowanie negatywną ocenę tego okresu historycznego żywimy nadzieję, że może ona jednak wreszcie zapadnie. (…) Gen. Jaruzelski powinien utracić zarówno stopień wojskowy, jak i order Virtutti Militari. Jedno i drugie zostało mu nadane, nie za służbę Polsce, tylko za zdradę polskiej racji stanu, za wysługiwanie się sowieckiemu mocarstwu i za bycie namiestnikiem Kremla w Warszawie” – czytamy w specjalnym liście wystosowanym do prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak przypomina dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia, prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 2012 roku cała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego została uznana za związek przestępczy o charakterze zbrojnym pod kierunkiem Wojciecha Jaruzelskiego. "Nie może być tak, cytując byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, że w Polsce jednocześnie generałami są: Jan Karski i Ryszard Kukliński oraz Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak. Nam nie chodzi o masową degradację, nam chodzi o pewne postacie symboliczne" – zaznacza Bukowski.