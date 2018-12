Akcja CBA. Rolnicy wyłudzili z ARiMR 17 mln zł

Śledztwo prowadzone przez CBA obejmuje lata 2012–2014 i dotyczy wyłudzeń dofinansowania z ARiMR. Grupa producentów rolnych złożyła w Agencji pięć wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Dokumenty były fałszowane, co doprowadziło ARiMR do strat w wysokości ok. 17 mln zł.

Agenci CBA z Lublina zatrzymali w poniedziałek osiem osób w tej sprawie – sześciu podejrzanych z zarządu grupy i jej członków oraz dwóch przedsiębiorców, którzy wykonywali prace przy inwestycjach realizowanych przez grupę. Funkcjonariusze Biura przeszukali ich mieszkania i miejsca prowadzenia działalności.

"Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty" – czytamy w komunikacie CBA.

W oświadczeniu poinformowano, że nieuczciwi rolnicy mogli wyłudzić z ARMiR 17 mln i planowali wyłudzić kolejne 5,5 mln zł poprzez składanie fałszywych faktur VAT dla rozliczenia wydatków na inwestycje. Fałszowane miały być również dane o ilościach wyprodukowanych warzyw i owoców.