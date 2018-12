Ziemkiewicz o Ostaszewskiej: Niezbyt mądra. Ostra reakcja Rusin

Broniła "wolnych sądów", brała udział w Czarnych Marszach, a teraz walczy o prawa zwierząt. "Zbliża się czas Świąt, który powinien się kojarzyć z otwartością serca, dobrem po prostu...ale to niestety również czas masowego znęcania się nad karpiami. Jak co roku włączam się w kampanię przeciwko sprzedaży i kupowaniu żywych karpi. Ryby duszą się w brudnej wodzie, bez tlenu. Doświadczają bólu przy przenoszeniu, często są szarpane za skrzela, upadają na podłogę. To wszystko poza oczywistym nieludzkim zadawaniem cierpienia jest również łamaniem prawa dotyczącego ochrony zwierząt" – wskazuje Ostaszewska, która zaangażowała się w kampanię prozwierzęcej organizacji VIVA!

Do wpisu aktorki odniósł się publicysta "Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz. Ziemkiewicz określił Ostaszewską mianem "niezbyt mądrej".

W obronie Mai Ostaszewskiej stanęła Kinga Rusin, dziennikarka TVN. Rusin niejednokrotnie angażowała się w podobne akcje, broniła Puszczy Białowieskiej, a także brała udział w konsultacjach dot. prawa łowieckiego. Ostatnio skrytykowała polskie stoisko na szczycie COP24 w Katowicach za podkreślenie roli węgla.

Teraz Rusin broni Ostaszewskiej. Choć w swoim wpisie nie wymienia bezpośrednio Rafała Ziemkiewicza, to wszystko wskazuje na to, że to właśnie jego ma na myśli. "Jeden dziennikarz słynący z szowinistycznych i rasistowskich poglądów obraził na tweeterze @ostaszewskamaja_official za rozpowszechnianie akcji przeciwko kupowaniu żywych karpi. Powszechnie wiadomo kogo ten pan uważa za mądrego więc bycie nazwanym przez niego głupim to ulga" – stwierdza dziennikarka TVN.

