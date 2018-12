Premier dziękuje za zaufanie: Cieszę się, że posłowie docenili to, co udało się nam zrobić dla Polski

"Serdecznie dziękuję za zaufanie nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla całej Rady Ministrów, całej naszej biało-czerwonej drużyny. Cieszę się, że posłowie docenili wszystko to, co udało się nam, jako Prawu i Sprawiedliwości, zrobić dotychczas dla Polski i Polaków" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że szef rządu złożył w środę u marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wniosek o wyrażenie wotum zaufania wobec jego gabinetu. Morawiecki powiedział w parlamencie, że "Sejm jest emanacją woli narodu i to od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform". – Dlatego zwrócę się zaraz do pana marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, o to, żeby wysoka izba mogła wyrazić swoje zdanie w odniesieniu do tego, czy ma być kontynuowany program reform, program zmian, który zaproponowaliśmy – oświadczył premier. Dalej tłumaczył, że w czwartek rozpoczyna się ważny unijny szczyt i "chce mieć pewność, że ma mandat i poparcie większości parlamentarnej". – Dlatego taki wniosek składam do pana marszałka i proszę o jego procedowanie – powiedział Morawiecki.

W wieczornym głosowaniu Sejm udzielił rządowi wotum zaufania. W głosowaniu udział wzięło 414 posłów. Za wyrażeniem rządowi wotum zaufania opowiedziało się 231 posłów, przeciw było 181, a 2 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu premierowi wręczono kwiaty, a posłowie PiS zaczęli skandować "Mateusz!" i oklaskiwać rząd. Wotum zaufania oznacza aprobatę Sejmu wobec działań Rady Ministrów.