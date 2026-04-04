"Dopóki jesteśmy razem, nic nas nie złamie". Wielkanocne życzenia premiera

Szef rządu rozpoczął życzenia, odnosząc się do słów piosenki Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". – Słowa słynnej piosenki czy słowa Niemena mogą być mottem dla czasów, w którym żyjemy – powiedział.

Stwierdził, że "już za chwilę, przy świątecznych stołach, będziemy komentować zaniepokojeni, czasem wręcz zaskoczeni, kolejne zdarzenia, które potwierdzają aktualność tych słów". – Bo rzeczywiście, każdy dzień przynosi nowe niespodzianki – przyznał.

– Wokół nas, w miejscach najmniej spodziewanych, demokracja i porządek zmieniają się w skorumpowane autokracje, a chaos zastępuje umiarkowany ład. Podważane są odwieczne reguły i fundamenty naszej politycznej wspólnoty, a wielcy tego świata zaskakują nas najbardziej niedorzecznymi działaniami. I tylko wojna pozostaje tym samym niezmiennym złem, co zawsze – dodał.

Wielkanoc. Premier do Polaków: Dużo miłości, ciepła i spokoju na święta

Tusk ocenił, że "ten nowy ład, a raczej nieład, rodzący się na naszych oczach, zaskakuje i niepokoi w równym stopniu starszych i młodszych z nas".

– Dlatego dziś, szczególnie dziś, właśnie w te święta, popatrzmy na siebie i przypomnijmy sobie dalszy ciąg tej piosenki: "Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim". I nawet jeśli jesteście zmęczeni, zniechęceni i zaniepokojeni, nie traćcie wiary w samych siebie, w swoich bliskich i w swój kraj – podkreślił.

– Kochani, dużo miłości, ciepła i spokoju na święta. Dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złamie – zakończył premier.

Czytaj też:

Kaczyński: Życzę siły, nadziei i zwycięstwa dobra nad złem