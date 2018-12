SLD deklaruje chęć zawiązania koalicji

– Rada Krajowa jednomyślnie upoważniła zarząd partii i przewodniczącego do podjęcia rozmów dot. koalicji potencjalnej do wyborów do PE. Startować sami zawsze możemy, ale uważamy, że powinniśmy tworzyć koalicję. Po pierwsze z lewicą, ale równolegle również z siłami wszystkimi demokratycznymi, do których zaliczam zarówno PSL, jak i Nowoczesną, Platformą – powiedział podczas konferencji prasowej szef Sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta podczas konwencji partii w pierwszym kwartale przyszłego roku.

– To ważna rada, dlatego że potwierdziła decyzje w ostatnim okresie podejmowane w sposób jednomyślny. Ustaliliśmy że linia polegająca na braku współpracy na jakimkolwiek szczeblu z PiS-em jest kontynuowana i będzie. Ustaliliśmy, że żadna członkini i żaden członek SLD nie ma prawa startowania z jakichkolwiek innych list partyjnych. W sprawach wewnętrznych ustaliliśmy, ze nie zdarzy się taka sytuacja, aby członek SLD w przyszłości mówił cokolwiek niefajnego nt. swojej partii w mediach – zaznaczył Czarzasty.

