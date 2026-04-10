Z zimną krwią

Tak poseł PiS zareagował na kłamliwe deklaracje, że parodia zaprzysiężenia kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbywać się ma rzekomo „wobec prezydenta”.

Najlepszym dowodem na to, że całej tej prawniczej mistyfikacji nie traktują serio nawet sami liderzy Koalicji Obywatelskiej, była nieobecność w Sejmie Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Gdyby byli pewni, że ten dziwaczny, uzurpacyjny show w Sejmie zakończy się dobrze, z chęcią pozowaliby razem z Włodzimierzem Czarzastym do zdjęć. Ale nie. Tusk zostawił ten „numer na rympał” do wykonania czerwonemu marszałkowi Sejmu. A ten aspirując do roli idola „silnych razem” z ochotą podjął się tej politycznej brudnej roboty.