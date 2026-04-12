Bezkarność umarlaków

W ostatnich wyborach samorządowych w tym mieście podpisy dla Koalicji Obywatelskiej zbierała niesłynna Kamila L. skazana na sześć i pół roku za zoofilię i pedofilię. Stop. Okazało się, że zbierała nawet od nieżywych, bo na liście podpisało się jej 50 nieboszczyków. Stop. Prokuratura wszczęła śledztwo, ale umorzyła już po pięciu miesiącach. Stop. W sumie czy można winić umarlaków, że się podpisują, i na co takiego skazać?