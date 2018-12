Ostatnie pożegnanie Jolanty Szczypińskiej. "Chciała być szczęśliwa"

W Słupsku trwają uroczystości pogrzebowe zmarłej w ubiegłą sobotę posłanki Prawa i Sprawiedliwości Jolanty Szczypińskiej. Uroczystości żałobne mają charakter oficjalny i rozpoczęły się o godz. 11.30 w Kościele Mariackim. Posłanka spocznie na cmentarzu komunalnym przy matce, ojcu i bracie. Na ostatnie pożegnanie Jolanty Szczypińskiej przybyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także szef MON Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Bogdan Borusewicz.

Galeria:

Pogrzeb Jolanty Szczypińskiej

Podczas Mszy świętej prezydent Andrzej Duda przekazał na ręce Barbary Szczepańskiej przyznane pośmiertnie odznaczenie. Jolanta Szczypińska została uhonorowana za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej oraz za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

W swoim wystąpieniu wyraźnie poruszony prezydent podkreślał, że żegna osobę zasłużoną dla Polski i społeczeństwa, ale i zwykłego człowieka, z którym dzieliło się troski i razem pracowało. – Droga Jolu (...) Pani poseł Szczypińska, była po prostu Jolą. Była pielęgniarką z powołania, by pomagać drugiemu człowiekowi bez reszty. Służyła bliźniemu i Bogu, Polsce, taka była do końca. Nigdy się nie bała i w Solidarności i w obliczu choroby. Dziękuję Joli za piękne życie i za to, co zrobiła dla Polski – mówił Andrzej Duda.

Zmarłą wspominał także prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Śp. Jolanta Szczypińska wybrała drogę walki o dobro. O dobro Ojczyzny, o to, aby Polska była lepsza, szczęśliwsza, a przede wszystkim wolna – mówił. – Pomimo bardzo trudnej sytuacji, zachowywała radość życia, była osobą pełną uśmiechu i nadziei. Chciała być szczęśliwa. Niech odpoczywa w pokoju – dodawał. Były premier powiedział, że kiedy widział Jolantę Szczypińską niedługo po odejściu, miała na twarzy uśmiech.