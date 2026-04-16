Incydent na strzelnicy. Funkcjonariusz Służby Więziennej postrzelony przez żołnierza

Żandarmeria Wojskowa wydała komunikat. "15 kwietnia 2026 roku na strzelnicy cywilnej w Siedlcach doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego postrzelony w udo został funkcjonariusz Służby Więziennej. Uszkodzenie ciała nie zagraża jego życiu i zdrowiu" – czytamy.

"W związku z faktem, że sprawcą postrzelenia jest żołnierz czynności na miejscu zdarzenia prowadziła Żandarmeria Wojskowa o czyn z art. 157 § 1 kk w zb. z art. 160 § 1 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk. O zdarzeniu powiadomiono Prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów" – informację podpisał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz

Wszczęto śledztwo

Wspomniane paragrafy oznaczają, że sprawca jednym czynem spowodował średni uszczerbek na zdrowiu (powyżej 7 dni) i jednocześnie naraził pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Śledczy będą wyjaśniać okoliczności wypadku oraz sprawdzać, czy doszło do naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z broni palnej.

Żandarmeria Wojskowa to wyspecjalizowana, wyodrębniona służba wchodząca w skład Sił Zbrojnych RP, pełniąca funkcję policji wojskowej. Odpowiada za dyscyplinę, porządek publiczny w jednostkach, ochronę mienia oraz zwalczanie przestępczości.