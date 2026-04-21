Żukowska nie wytrzymała. Wulgarne słowa do premiera Izraela

Na oficjalnym profilu izraelskiego przywódcy na platformie X pojawiło się w niedzielę jego wspólne zdjęcie z prezydentem Argentyny. Widzimy na nim jak wyraźnie zadowoleni Benjamin Netanjahu i Javier Milei pokazują kciuki uniesione w górę.

Żukowska skomentowała zdjęcie Netanjahu. "Jesteś po****ny"

Fotografia nie została opatrzona przez premiera Izraela żadnym komentarzem. Postanowiła ją jednak skomentować Anna Maria Żukowska.

"Jesteś po****ny" – napisała po polsku w komentarzu pod zdjęciem posłanka Nowej Lewicy. Żukowska nie wyjaśniła, z czego wynika jej tak ostra ocena Benjamina Netanjahu. Niedługo później podała jednak na swoim profilu to zdjęcie i opatrzyła je komentarzem: "Netanjahu załatwiający tradycyjny szlak do Argentyny faszystowskim zbrodniarzom".

Komentarz zamieszczony przez Annę Marię Żukowską spotkał się z lawiną komentarzy. Zdecydowana większość z nich to głosy poparcia dla parlamentarzystki Lewicy. Jej wpis polubiło aż 6 tysięcy użytkowników platformy X.

Porozumienie Izaaka. Nowa inicjatywa Izraela i Argentyny

Przypomnijmy, że w niedzielę prezydent Argentyny Javier Milei przybył do Izraela, gdzie wspólnie z premierem tego kraju Benjaminem Netanjahu ogłosił Porozumienie Izaaka. To nowa inicjatywa, której celem jest pogłębianie relacji między Izraelem a państwami Ameryki Łacińskiego. Jest ona wzorowana na Porozumieniach Abrahamowych, na mocy których Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Maroko i Sudan przy wsparciu Stanów Zjednoczonych znormalizowały stosunki z Izraelem. Miało to miejsce w latach 2020–2021.

"Mój mózg nie funkcjonuje". Żukowska poległa na prostym mnożeniu

