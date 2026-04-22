MON zapłaciło TVP w likwidacji. Błaszczak grzmi: Skandal

Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda (PSL) w odpowiedzi na interpelację posła PiS Dariusza Mateckiego, przekazał, że MON zapłaciło Telewizji Polskiej w likwidacji 899 tys. zł za produkcję i transmisję wydarzeń z okazji Święta Wojska Polskiego w sierpniu 2025 roku.

Umowa MON z TVP w likwidacji, dotyczyła realizacji i transmisji telewizyjnej uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, defilady Wojska Polskiego w Warszawie oraz parady morskiej na Helu. Umowa obejmowała też udostępnienie sygnału telewizyjnego wszystkim zainteresowanym stacjom telewizyjnym i portalom.

Błaszczak grzmi: Skandal

Głos w sprawie zabrał były szef MON, obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, oceniając, że to skandal.

"MON zapłaciło aż 899 tys. zł dla Telewizji Polskiej w likwidacji za transmisję Święta Wojska Polskiego" – przypomniał.

Mariusz Błaszczak zauważył, że "publiczna telewizja ma MISJĘ – ma pokazywać takie wydarzenia obywatelom, a nie wystawiać rachunki państwu!".

"Za rządów PiS transmisje defilad były realizowane bez takich absurdalnych opłat. Dziś? Prawie milion złotych za coś, co powinno być standardem i jednocześnie rezygnacją ze świetnego programu promującego Siły Zbrojne RP" – dodał były szef MON.

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Tradycyjnie punktem kulminacyjnym obchodów jest defilada wojskowa.

