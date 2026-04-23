Kłopoty polskich europosłów. Jest decyzja komisji prawnej PE

Komisja prawna JURI w Parlamencie Europejskim opowiedziała się w czwartek za uchyleniem immunitetu czterem polskim europosłom. Chodzi o dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości – Daniela Obajtka i Patryka Jakiego, lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz Tomasza Buczka z Konfederacji.

Komisja prawna PE za uchyleniem immunitetu czterem polskim europosłom

Informację o decyzji komisji w tej sprawie przekazał jeden z jej członków, europoseł Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Według niego, komisja nie miała żadnych wątpliwości, jak postąpić.

– Zdecydowaną większością głosów zarekomendowano całemu parlamentowi uchylenie tych immunitetów. W przyszłym tygodniu w Strasburgu zapewne będzie głosowanie i sprawa wróci do polskiej prokuratury, do polskich sądów – powiedział.

Wiadomo, że w przypadku Grzegorza Brauna wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy zakłócania uroczystości w Jedwabnem upamiętniającej masakrę polskich Żydów. Jeśli zaś chodzi o Daniela Obajtka chodzi o dwie kwestie: rzekome składanie fałszywych zeznań przed sądem ws. jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem oraz wycofanie ze sprzedaży na stacjach Orlenu jednego numeru "Tygodnika NIE".

Z kolei wnioski dotyczące Patryka Jakiego i Tomasza Buczka dotyczą prywatnych aktów oskarżenia.

Podkreślmy, że rekomendacja wydana przez komisję prawną nie jest równoznaczna uchyleniem immunitetu. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do plenum Parlamentu Europejskiego.

Piąty wniosek ws. Brauna

Warto przypomnieć, że w przypadku Grzegorza Brauna będzie to już piąte głosowanie dotyczące odebrania immunitetu. Wcześniejsze wnioski dotyczyły zgaszenia świec chanukowych w Sejmie, naruszenia nietykalności cielesnej ginekolog w Oleśnicy, zniszczenia flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz rzekomego negowania holokaustu.

