Kościół (nie)prawdy

W tegoroczne święta „Gazeta Wyborcza” opublikowała obszerny wywiad z metropolitą Krakowa, Grzegorzem Rysiem. Redaktor Małgorzata Skowrońska, stawiając się jakby w roli Piłata, ogłosiła, że „prawd może być wiele”. To dość oczywista prowokacja – w końcu Kościół katolicki nauczał zawsze, że prawda jest tylko jedna. Wydawało się, że kard. Ryś wyjaśni tę sprawę krótko i prosto. Stało się jednak inaczej. Purpurat odpowiedział, że „każdy ma prawo patrzeć na świat po swojemu, zgodnie z własnym sumieniem” i nikt nie może powiedzieć, że „jest posiadaczem całej prawdy”, bo prawdy dopiero poszukujemy i ją odkrywamy. Mało konkretne… ale wcale nie to najbardziej mnie zszokowało. Arcybiskup stwierdził następnie, że w przypadku prawdy w chrześcijaństwie trzeba dodać dwa dopowiedzenia. Po pierwsze, że kluczowa jest relacja z Jezusem.