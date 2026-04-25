Nie żyje współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Polityk miał 78 lat

Informacje o jego śmierci pojawiły się w sobotę w południe i zostały potwierdzone przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Niezliczone funkcje i urzędy

Jako jeden z pierwszych o odejściu Olechowskiego poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Wojciech Mann, wieloletni przyjaciel polityka. Wkrótce potem informację potwierdził w rozmowie z mediami wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki oraz w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. Był ekonomistą, absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. W latach 70. i 80. pracował zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju w Genewie oraz w Banku Światowym w Waszyngtonie. Po powrocie do kraju objął funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego, a następnie jego zastępcy.

W latach 90. zaangażował się w działalność publiczną. W 1992 roku został ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a następnie – w latach 1993–1995 – kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych w gabinecie Waldemara Pawlaka. W tym okresie aktywnie uczestniczył w kształtowaniu polityki zagranicznej Polski po transformacji ustrojowej, wspierając m.in. starania o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej.

Dwukrotny kandydat w wyborach prezydenckich

Olechowski był także jednym z liderów Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform oraz współtwórcą środowisk politycznych skupionych wokół reform gospodarczych. W 2001 roku, wspólnie z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim, współzakładał Platformę Obywatelską. Dwukrotnie ubiegał się o urząd prezydenta – w 2000 oraz 2010 roku.

W wyborach w 2000 roku zajął drugie miejsce, uzyskując ponad 17 procent głosów. Zwyciężył wówczas Aleksander Kwaśniewski.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł miał 36 lat