Zmieniona nazwa pomnika smoleńskiego. Ktoś zakpił z ofiar

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. w wyszukiwarce map Google funkcjonuje pod nazwą: "Pomnik Ofiar Komedii Smoleńskiej 2010 roku".

Nazwę obiektu w serwisie Google Maps może zmienić każdy. Wystarczy konto "Lokalnego Przewodnika". Proces weryfikacji takiej zmiany dokonuje się przez algorytm – reaguje, gdy użytkownik, którego system uważa za wiarygodny, zgłosi "błąd" w opisie miejsca.

Pomnik smoleński w Warszawie

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. został odsłonięty na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w kwietniu 2018 r. Czarny monument w formie schodów zaprojektował Jerzy Kalina. Jak tłumaczył, schody mają symbolizować wejście do samolotu.

Na ścianie czołowej pomnika wyryte są nazwiska 96 ofiar katastrofy smoleńskiej w kolejności alfabetycznej. Tekst na pomniku głosi: "Pamięci ofiar tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010".

Katastrofa smoleńska. Największa tragedia w powojennej historii Polski

10 kwietnia 2010 r. na lotnisku w Smoleńsku rozbił się rządowy samolot Tu-154M. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

Zgodnie z tzw. raportem Millera tupolew zahaczył lewym skrzydłem o brzozę, obrócił się i uderzył w ziemię. Z kolei według ustaleń podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza na skrzydle doszło do eksplozji.

W kwietniu 2022 r. podkomisja zaprezentowała ostateczny raport ze swoich prac. Macierewicz przekazał, że katastrofa smoleńska była wynikiem "aktu bezprawnej ingerencji". Podkomisja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeprowadzenia zamachu na życie prezydenta Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób. Podkomisja unieważniła też raport Millera.

Podkomisja Macierewicza rozwiązana, raport Millera znów obowiązuje

W grudniu 2023 r. po zmianie władzy w Polsce nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej rozwiązało podkomisję Macierewicza i przewróciło raport Millera, ogłaszając, że jest on "jedynym wiążącym dokumentem określającym przebieg oraz faktyczne przyczyny katastrofy".

Sejm RP w uchwale z 2010 r. uznał katastrofę w Smoleńsku za największą tragedię w powojennej historii Polski. To także największa katastrofa pod względem liczby ofiar w historii polskich Sił Powietrznych.

Wrak Tu-154M od 16 lat pozostaje na terytorium Rosji. Szczątki samolotu niszczeją w hangarze. Moskwa odmawia wydania ich Polsce, zasłaniając się toczącym się śledztwem.

