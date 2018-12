Cymański: Opozycja jest bardzo słaba, skłócona, rozbita, niekonsekwentna

Zapytany o kondycję opozycji, polityk zwrócił uwagę na brak wyraźnych poglądów lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. – Jaki jest pogląd (Grzegorza Schetyny - red.) w sprawie podatków, w sprawie Kościoła, drażliwych spraw – pytał.

Tadeusz Cymański o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym: Ustępstwa są przejawem mądrości

Polityk skomentował podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. – Determinacja nasza, nie desperacja, tylko determinacja w dążeniu do zmiany, do naprawy, niezależnie od krytycznych głosów, ona świadczy o dużej odwadze. (…) Zachowaliśmy się bardzo roztropnie, podkreślam to, roztropnie, mądrze, bo wyniszczający, długotrwały konflikt z Unią Europejską nie leży w interesie Polski. Ubolewał, że mimo uznania stanowiska Unii Europejskiej, pobrzmiewają głosy nawołujące do dalszego dialogu. – Zastanawiam się też nad czym, bo ustępstwa były jasne, czytelne. One się odnosiły do podstawowych uwag. (…) Ustępstwa są przejawem mądrości – podsumował.

Cymański ocenił też wycofanie się przez Rafała Trzaskowskiego z obniżki bonifikat za opłatę „przekształceniową”. – Tu co prawda nie wyartykułował tego wprost, że tak, zrobiłem błąd. Zwracam uwagę na dramatyczny brak w polskiej polityce słowa "przepraszam" – podkreślił rozmówca Ewy Bugały.

Mówił też o braku podwyżek cen prądu. – Znaleźliśmy zrozumienie w UE dotyczące polskich realiów, polski miks energetyczny i to zrozumienie się przekłada na to, że będziemy mogli prowadzić bardziej łagodną politykę dla portfeli, dla budżetu państwa. Minister znalazł pewne rozwiązania i środki finansowe na to, żeby nie odczuł tego, mówiąc krótko, Kowalski, Malinowski, Nowak – zaznaczył.

Według Tadeusza Cymańskiego Święta Bożego Narodzenia są znakomitą porą na refleksję nad naszą sceną polityczną. – Różnice tak, ale konflikty i agresja powinny być tu tonowane. Święta są świetną okazją, my musimy własny zrobić rachunek, co możemy zmienić, jak musimy działać w Nowym Roku, ale i druga strona, bo Polska jako państwo, społeczeństwo i naród zasługuje na więcej – powiedział.

