Firma pod lupą prokuratury. W radzie były prezydent

Jak podał kilka dni temu portal tvn24.pl: "Litewska firma ZEN, w której radzie nadzorczej zasiada Andrzej Duda, umożliwia płacenie za nielegalny w Polsce hazard internetowy. Działa jako bramka płatnicza dla zakazanych u nas serwisów". Serwis wskazał, że większą część kadry kierowniczej firmy stanowią Polacy, ale została ona zarejestrowana na Litwie i to właśnie na podstawie tamtejszej licencji może działać na terytorium Unii Europejskiej.

Litewska spółka odpiera zarzuty

Spółka odpowiedziała na publikację. "Nieprawdziwa jest teza, jakoby ZEN.COM umożliwiał polskim użytkownikom dokonywanie płatności na rzecz zakazanych serwisów" – czytamy w komunikacie firmy.

Jak twierdzi ZEN.COM: "Dziennikarz zmienił swoją lokalizację z Polski na inną (przy użyciu VPN), wszedł na serwis, który w tej lokalizacji nie jest traktowany jako hazardowy, a następnie na tej podstawie postawił tezę, że ZEN.COM umożliwia płatności do nielegalnych kasyn w Polsce". Spółka zaznacza, że konieczność użycia VPN-u potwierdza prawidłowość stosowanych przez nią procedur.

Do sytuacji odniosła się Prokuratura Regionalna w Warszawie. "Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do zweryfikowania informacji medialnych dot. firmy ZEN. COM, mające na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, mogące stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego" – czytamy w komunikacie.

Duda o ZEN.COM: Znakomite świadectwo kreatywności

O dołączeniu do rady nadzorczej firmy ZEN.COM poinformował 20 października 2025 roku na portalu X prezydent Andrzej Duda.

"Dynamiczny rozwój ZEN i nowoczesny profil działalności Spółki jest znakomitym świadectwem kreatywności i globalnych ambicji rozwojowych polskich przedsiębiorców młodego pokolenia. Ja również wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej" – napisała była głowa państwa.

Duda zapewnił jednocześnie, że przez całe 10 lat wspierał "polskich przedsiębiorców w ekspansji międzynarodowej". – Pomagałem promować nowoczesne polskie technologie dokładnie tym zajmuje się ZEN, które zaprosiło mnie do współpracy – powiedział były prezydent w Kanale Zero. – Chcę w ramach działalności nadzorczej pilnować, by ta działalność była bezpieczna dla konsumentów – dodał.

