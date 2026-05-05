Maturzyści złamali jedną z kluczowych zasad. Surowe konsekwencje

W poniedziałek rozpoczęły się egzaminy maturalne. Pierwszego dnia maturzyści mierzyli się z egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego ponad 340 tys. osób. Jak przekazała rozgłośnia RMF FM, powołując się na informacje z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), kilkanaście osób ma unieważniony egzamin. To konsekwencje wniesienia na salę telefonu. Osoby te będą mogły ponownie przystąpić do matury dopiero za rok.

CKE przypomina, że na salę egzaminacyjną nie można wnieść nie tylko telefonu, ale również smartwatcha, odtwarzacza mp3 lub mp4 oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych. Egzamin może zostać unieważniony za samo wniesienie na salę telefonu, nawet jeśli zdający z niego nie skorzysta. Zakaz nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia. Chodzi m.in. o telefon z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy.

Unieważnienie jednego z egzaminów obowiązkowych oznacza, że maturzysta nie ma prawa do przystąpienia do sesji poprawkowej z danego przedmiotu. Do matury może ponownie przystąpić dopiero w przyszłym roku. Natomiast jeżeli unieważniony zostanie egzamin z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości zostaje wpisany wynik "0 procent" z tego przedmiotu.

Arkusz maturalny wyciekł do sieci

W poniedziałek media informowały o przypadkach publikowania w mediach społecznościowych zdjęć przedstawiających fragmenty arkusza egzaminacyjnego.

– Od dłuższego czasu na szczęście nie mamy wycieków przed egzaminami. To, co się pojawia w sieci, to zdjęcia w tym momencie, w którym uczniowie już siedzą i piszą prace. Tego nie wolno robić i to jest zakazane, ale to już nie wytwarza takiej szkody jak kiedyś, kiedy zdarzało się, że były wycieki przed egzaminami. To był problem – oceniła na antenie RMF FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

We wtorek maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki, w środę zmierzą się z językiem angielskim na poziomie podstawowym.

