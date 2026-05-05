"Równe zasady i wsparcie". Przesłanie pary prezydenckiej do niepełnosprawnych

Z tej okazji para prezydencka skierowała swoje przesłanie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznacza, że "5 maja przypomina nam o odpowiedzialności – wspólnej odpowiedzialności za to, żeby państwo polskie było naprawdę dostępne dla wszystkich swoich obywateli". "Przesłanie Pary Prezydenckiej z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Gości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" – wskazał, a do wpisu dołączono nagranie.

Para prezydencka: Obiecujemy państwa wspierać

– 5 maja to niezwykła data w kalendarzu. To dzień, który przypomina, że osoby z niepełnosprawnościami wciąż napotykają bariery, które już dawno nie powinny istnieć – rozpoczyna pierwsza dama Marta Nawrocka.

– To także dzień zobowiązania, żeby te bariery realnie usuwać. Mówimy dziś o konkretnych ludziach, o obywatelach naszego państwa, którzy chcą żyć samodzielnie, pracować, uczyć się, budować relacje i brać odpowiedzialność za swoje życie. Którzy mają do tego pełne prawo. Dlatego tak ważne jest, żeby państwo było po ich stronie. Nie w deklaracjach, ale w codziennych rozwiązaniach – zaznacza prezydent RP.

Nawrocka mówi, ze "osoby z niepełnosprawnościami nie potrzebują szczególnego traktowania. Potrzebują równych zasad, przewidywalnych rozwiązań, odpowiedniego wsparcia i możliwości decydowania o swoim życiu. Dlatego sprawy takie jak asystencja osobista i zmiana zasad, łączenia pracy z rentą wymagają konkretnych decyzji. To jest kierunek, który wzmacnia godność i realne uczestnictwo w życiu społecznym".



– 5 maja przypomina nam o odpowiedzialności. Wspólnej odpowiedzialności za to, żeby państwo polskie było naprawdę dostępne dla wszystkich swoich obywateli. Bo wspólnota jest silna wtedy, gdy nikt nie zostaje na jej marginesie – podkreśla Karol Nawrocki, a jego małżonka podsumowuje: – Dziękujemy za wytrwałość i podejmowane działania. Obiecujemy państwa wspierać.

