Nagła ewakuacja na Lotnisku Chopina. Możliwe opóźnienia lotów

O ewakuacji na Lotnisku Chopina w Warszawie poinformowała jako pierwsza rozgłośnia RMF FM. Jak się okazało, nie działa część terminala w hali odlotów i przylotów. Część dróg dojazdowych na lotnisko została zablokowana. Możliwe są opóźnienia lotów. Powodem jest pozostawiony bagaż. Na miejscu pracują służby. Akcja może potrwać kilkadziesiąt minut.

Za pozostawienie na lotnisku bagażu bez opieki grozi mandat w wysokości 500 zł. Ponadto zarządzający lotniskiem może dochodzić odszkodowania związanego z przeprowadzeniem akcji i związanymi z tym utrudnieniami w funkcjonowaniu lotniska.

Rekordowy rok dla Lotniska Chopina

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 r. obsłużyło rekordową liczbę pasażerów, zdecydowanie przebijając wyniki z ubiegłych lat.

Z warszawskiego portu skorzystało w ubiegłym roku 24 097 059 pasażerów, czyli o 13 proc. więcej niż w rekordowym dotąd roku 2024. Dynamiczny wzrost dotyczył nie tylko ruchu pasażerskiego, ale również przewozów towarowych – w całym 2025 r. lotnisko obsłużyło ponad 137 tys. ton cargo, co oznacza wzrost o 17 proc. r/r, ustanawiając nowy rekord.

Ostatni miesiąc 2025 r. przyniósł 1 792 957 odprawionych pasażerów, co czyni go najlepszym grudniem w historii portu. Wysokiemu ruchowi pasażerskiemu towarzyszył bardzo dobry wynik w segmencie towarowym – w ciągu jednego miesiąca odprawiono ponad 12 tys. ton, czyli o 20 proc. więcej niż w roku 2024. W grudniu 2025 r. zrealizowano 15 817 operacji lotniczych. To wzrost o 8 proc. r/r. W całym roku było ich 200 958, co oznacza wzrost o 9 proc. r/r.

Najwięcej pasażerów podróżowało w ramach strefy Schengen – było ich 15 750 616. Z lotów poza Schengen skorzystało 8 346 443 podróżnych. Równie wyraźna była przewaga ruchu rozkładowego, z którego skorzystało 20 765 711 pasażerów, podczas gdy połączenia czarterowe wybrało 3 331 348 podróżnych. W 2025 r. Lotnisko Chopina obsługiwało 46 linii lotniczych, które oferowały loty na 203 kierunkach (regularnych i sezonowych).

