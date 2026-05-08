Gadowski do Nawrockiego: Tym razem przesadziłeś, panie prezydencie

W trakcie obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Jej celem będą prace nad zmianą ustawy zasadniczej.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie akty powołania do rady otrzymali m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były marszałek Sejmu Józef Zych (PSL) i konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski (Uniwersytet Warszawski).

W skład rady powołani zostali również: Piotr Andrzejewski, prof. Zdzisław Krasnodębski i prof. Jacek Majchrowski.

Majchrowski w Radzie Nowej Konstytucji Nawrockiego. "Komuch, de facto agent sowiecki"

Obecność tego ostatniego w radzie ostro skrytykował Witold Gadowski. – Do Rady Nowej Konstytucji prezydent powołał komucha Majchrowskiego, wieloletniego szkodnika, który zniszczył Kraków. Człowieka, który był związany z PZPR od młodości, służył PZPR i był de facto agentem sowieckim w Polsce – powiedział dziennikarz w nagraniu zamieszczonym na YouTube.

Podkreślił, że za rządów Majchrowskiego spłonęło najnowocześniejsze archiwum miejskie w Krakowie. Jak dodał, pożar wybuchł w momencie, kiedy CBA "dobrało się do portek zarządu miasta z Majchrowskim na czele". – Do dziś to niewyjaśniona sprawa. Płotki poszły siedzieć, a szczupaki uradowane – ocenił.

Gadowski: To gest dyskwalifikujący prezydenta

Dziennikarz przypomniał też o swoim oburzeniu po tym, jak były prezydent Andrzej Duda tuż przed końcem swojej drugiej kadencji uhonorował Majchrowskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Zdaniem Gadowskiego, powołanie byłego prezydenta Krakowa do Rady Nowej Konstytucji to "gest dyskwalifikujący" Nawrockiego. Dodał, że w tworzonych przez prezydenta gremiach zasiadają "przedziwne osoby". – Tym razem przesadziłeś, panie Nawrocki, panie prezydencie – oświadczył.

Jacek Majchrowski rządził Krakowem w latach 2002-2024. Był najdłużej urzędującym prezydentem w historii miasta.

Czytaj też:

Były marszałek Sejmu w prezydenckiej radzie. "Gdyby zadzwonił, odradziłbym mu"