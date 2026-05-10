Wypieki pisarki

Inspiracji kulinarnych szukamy wszędzie i wszędzie je znajdujemy. Na tegorocznych Targach Książki Katolickiej także. Wśród setek książek o Bogu, pięknych albumów o sztuce sakralnej, życiorysów świętych, poradników, modlitewników, biografii zacnych ludzi było też stoisko, na którym w otoczeniu licznych książek o aniołach wyłuskałyśmy bardzo apetyczną okładkę. Wiedzione niezawodnym instynktem łowczyń smaków postanowiłyśmy się przyjrzeć bliżej owej „Pisarce od kuchni”. Dwuznaczny tytuł bardzo nam się spodobał, podobnie jak sama autorka. Uśmiechnięta, szybko nawiązująca kontakt, serdeczna i mądra. No a przy tym to nazwisko! Nawrocka! Zapytałyśmy, czy z „tych” Nawrockich – okazało się, że nie, ale „tych” serdecznie pozdrawia.