Ziemkiewicz do Siemoniaka: Hipokryto peowski, zamilcz

Politycy opozycji nie kryją oburzenia, że rok 2019 nie będzie rokiem Edelmana w Polsce. "PiS zablokował uchwałę sejmową o ustanowieniu roku Marka Edelmana w 100 rocznicę urodzin. Ten sam PiS, który powołał wczoraj do rządu agresywnego nacjonalistę. Wstyd!" – skomentował Tomasz Siemoniak z PO.

Na te słowa zareagował Rafał Ziemkiewicz, który wytknął Siemoniakowi, że to przez działania jego partyjnych kolegów nie ma w Warszawie ulicy Edelmana.

"Hipokryto peowski, zamilcz. Gdy PiS dał Edelmanowi ulicę w Warszawie, wy zmieniliście ją z powrotem na komunistę Lewartowskiego" – napisał Ziemkiewicz na Twitterze.

Nie będzie dekomunizacji w Warszawie

Zgodnie z decyzją sądu, do starych nazw, jeszcze sprzed "dekomunizacji", wracają m. in. ulice: ZWM, Modzelewskiego, Duracza, Wrońskiego, Gidzińskiego, Małego Franka, 17 Stycznia, Kulczyńskiego, Gruszczyńskiego, Rzymowskiego, Sternhela, Sobczaka, Pstrowskiego, Jędrzejowskiego, 1 Praskiego Pułku, Parola, Szałka, Balcerzaka, Kokoszków, Fondamińskiego. Wśród nich jest także al. Armii Ludowej – oznacza to, że nie będzie al. Lecha Kaczyńskiego. Aż 44 z 45 ulic wraca do starych nazw. Uchylenia są prawomocne.

– Cieszę się, że sąd potwierdził to, co mówiliśmy od dawna: że decyzje dot. zmian ulic są w gestii radnych w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i że nie może wojewoda decydować za samorząd w tak istotnych sprawach. To jest bardzo ważne. Widzimy, że rząd chce zagarniać coraz więcej prerogatyw, które należą do samorządów. To jest przykład, że nie można iść na skróty i nie można zastępować samorządowców w podejmowaniu decyzji – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej.