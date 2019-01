"Aleście dowcipasy". Internauci zachwyceni nagraniem wielkopolskiej Policji

"Zaczynamy weekend. Jeśli się będziecie bawić na miejskich starówkach, to pamiętajcie - jesteśmy obok. Razem spójrzmy w nocne niebo". Na krótkim nagraniu policjant "akompaniuje" kajdankami w rytm słynnego hitu "Stand by Me".

Choć pod nagraniem można przeczytać krytyczne komentarze, to większości internautów podoba się luźna inicjatywa Policji. "Brawo Panowie 😂👍 z uśmiechem" – pisze jeden z użytkowników Twittera. "Dlaczego to jest takie krotkie? 😭😭" – pyta ktoś inny.