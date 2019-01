"My musimy znaleźć rozwiązanie. Musimy ustąpić jeden drugiemu na miarę wielkości. Zrozumieć, a wtedy będziemy razem robić naprawdę dobrą politykę. I nam bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku" – powiedział były prezydent Lech Wałęsa.

W rozmowie z rosyjską agencją RIW Nowosti oraz propagandową tubą Kremla – portalem "Sputniki" – były prezydent ubolewał nad stanem relacji polsko-rosyjskich. W ocenie Wałęsy, nadzieję na ułożenie stosunków pomiędzy krajami dawały jego kontakty z prezydentem Jelcynem. Jak podkreślił, kwestii tej nie udało się jednak wówczas domknąć, ponieważ on zaplanował ją sobie na drugą kadencję (której nie było - przyp. red.), a Jelcyn miał "za dużo problemów".

Co na temat kontrowersyjnych słów byłego prezydenta sądzą Polacy? Z badania SW Research wynika, że największa grupa respondentów (35 proc.) uważa, że swoim wywiadem Lech Wałęsa zaszkodził polskiej racji stanu. Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych, a podobny odsetek (34 proc.) nie ma opinii w tej sprawie.