Silny mróz i opady śniegu. IMGW ostrzega

Ostrzeżenie pierwszego stopnia w związku z prognozowanymi zamarzającymi opadami deszczu lub mżawki IMGW wydało dla województw opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

W południowej części woj. dolnośląskiego obowiązuje również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, a w województwie małopolskim ostrzeżenie przed silny mrozem.

Dzisiaj wieczorem i w nocy temperatura minimalna we wschodniej połowie kraju wyniesie od -11°C na Roztoczu i Rzeszowszczyźnie do -4°C na zachodzie Mazur i Mazowsza, a w zachodniej połowie kraju od -4°C na Śląsku Opolskim i południu Wielkopolski do 4°C na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. W rejonach podgórskich Karpat temperatura minimalna wyniesie od -20°C do -12°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach wybrzeżu do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Czytaj także:

60-latka bez prawa jazdy za kierownicą. Wjechała w sklep