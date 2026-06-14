Nieudany eksperyment

Powołane podczas kongresu wiedeńskiego Królestwo Polskie (Królestwo Kongresowe, Kongresówka) zostało związane unią personalną z imperium Romanowów, otrzymując liberalną konstytucję i daleko idące swobody narodowe. Fakt ten został owacyjnie przyjęty przez polskie elity, które zmęczone pasmem wojen okazywały lojalność wobec cara noszącego polską koronę. Powszechnie starano się też wypracować konsensus z zaborcami, nawet jeżeli nieprzejednani piętnowali podobne zachowania jako zdradę.