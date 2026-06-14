Nieudany eksperyment

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA II Epoka napoleońska trwała na ziemiach polskich zaledwie osiem lat, następnie większość terenów Księstwa Warszawskiego przyłączono do Rosji.
Powołane podczas kongresu wiedeńskiego Królestwo Polskie (Królestwo Kongresowe, Kongresówka) zostało związane unią personalną z imperium Romanowów, otrzymując liberalną konstytucję i daleko idące swobody narodowe. Fakt ten został owacyjnie przyjęty przez polskie elity, które zmęczone pasmem wojen okazywały lojalność wobec cara noszącego polską koronę. Powszechnie starano się też wypracować konsensus z zaborcami, nawet jeżeli nieprzejednani piętnowali podobne zachowania jako zdradę.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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