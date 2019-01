Budka ws. zabójstwa prezydenta Gdańska: Zbrodnia często zaczyna się od słów

Polityk PO był pytany o to, czy możliwe jest pojednanie wśród polityków, w czasach, kiedy dominuje wrogi język. – To jest zadanie dla polityków – ocenił.

– Myślę, że jest potrzebna zmiana podejścia państwa do mowy nienawiści. Zbrodnia często zaczyna się od słów, powinniśmy pamiętać, szanując wolność każdego do głoszenia swoich poglądów, że są pewne granice – mówił Budka.

Jak dodawał, politycy powinni zawrzeć ponadpartyjny pakt "zero tolerancji dla mowy nienawiści." – To zadanie dla nas, by wykluczać ze swego grona osoby, które taką mową się posługują – powiedział.

Magdalena Skorupka-Kaczmarek – rzecznik prasowa prezydenta Gdańska – poinformowała, że pogrzeb Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę, a jutro mają zostać podane szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych.

Prezydent Gdańsk Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek w szpitalu. W niedzielę wieczorem został zaatakowany na scenie WOŚP. Sprawca, 27-letni Stefan W., dźgnął Adamowicza nożem. Polityk doznał ran serca, przepony i jamy brzusznej. Mimo pięciogodzinnej operacji nie udało się go uratować.