PODSŁUCHANE Zobacz, Jarku, taki mundur może być?
Mariusz, zwariowałeś?! Co to jest?!
No... Mundur gestapo. SS znaczy się, bo gestapo było w SS. Bo ja mam taki plan, żeby wzmocnić przekaz: przebierzemy w te mundury na ten przykład Müllera i Terleckiego i oni niby na ciebie tutaj napadną. Znaczy w gabinecie twoim.
Kompletnie zwariowałeś?!
Ale że za ostro? Myślałem, że idziemy ostro przeciwko Niemcom. Możemy nawet zażądać zwrotu Łużyc.
Nie o to chodzi! Co ty tu przyniosłeś, ty ignorancie?! Nie wiesz, że w czasie wojny mundury SS nie były czarne, tylko feldgrau?!
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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