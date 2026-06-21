Mariusz, zwariowałeś?! Co to jest?!

No... Mundur gestapo. SS znaczy się, bo gestapo było w SS. Bo ja mam taki plan, żeby wzmocnić przekaz: przebierzemy w te mundury na ten przykład Müllera i Terleckiego i oni niby na ciebie tutaj napadną. Znaczy w gabinecie twoim.

Kompletnie zwariowałeś?!

Ale że za ostro? Myślałem, że idziemy ostro przeciwko Niemcom. Możemy nawet zażądać zwrotu Łużyc.

Nie o to chodzi! Co ty tu przyniosłeś, ty ignorancie?! Nie wiesz, że w czasie wojny mundury SS nie były czarne, tylko feldgrau?!