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  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Mundury

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Politycy PiS, od lewej: Ryszard Terlecki, prezes Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak; za nimi, od lewej: Piotr Gliński, Andrzej Adamczyk i Leonard Krasulski. Na mównicy: Grzegorz Braun
Politycy PiS, od lewej: Ryszard Terlecki, prezes Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak; za nimi, od lewej: Piotr Gliński, Andrzej Adamczyk i Leonard Krasulski. Na mównicy: Grzegorz Braun Źródło: PAP / Leszek Szymański
PODSŁUCHANE Zobacz, Jarku, taki mundur może być?

Mariusz, zwariowałeś?! Co to jest?!

No... Mundur gestapo. SS znaczy się, bo gestapo było w SS. Bo ja mam taki plan, żeby wzmocnić przekaz: przebierzemy w te mundury na ten przykład Müllera i Terleckiego i oni niby na ciebie tutaj napadną. Znaczy w gabinecie twoim.

Kompletnie zwariowałeś?!

Ale że za ostro? Myślałem, że idziemy ostro przeciwko Niemcom. Możemy nawet zażądać zwrotu Łużyc.

Nie o to chodzi! Co ty tu przyniosłeś, ty ignorancie?! Nie wiesz, że w czasie wojny mundury SS nie były czarne, tylko feldgrau?!

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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